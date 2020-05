Oulun kauppatori tulee näyttämään tulevana kesänä melko ankealta. Kauppahalli on aitojen sisällä työmaa-alueena, ja vieressä on toinen aidattu työmaa-alue, torihotelli, jossa nyt on hiljaista kuin huopatossutehtaalla ties kuinka pitkään.

Kiikelissä pitäisi periaatteessa olla Oulun kaupungin ruoppaus- ynnä muut työt meneillään merikylpylä Allas Sea Poolin rakentamista varten. Hiljaista on vielä sielläkin, sillä muun muassa koronakriisi siirsi hanketta noin vuodella tuonnemmaksi.