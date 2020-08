Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kauppatorilla vietetään Suuret Oluet - Pienet Panimot -tapahtumaa torstaista lauantaihin. Järjestäjien mukaan tapahtumassa on otettu huomioon koronarajoitukset ja viranomaisohjeet.

– Mikäli viranomaiset muuttavat määräyksiään, festivaali elää niiden mukaisesti, tapahtuman tiedotteessa todetaan.

Tapahtumassa on mukana 13 kotimaista panimoa ja viisi ruokatoimijaa. Lisäksi tapahtumassa on myymälä, josta voi ostaa mukaansa pienpanimoiden enintään 5,5 prosenttisia tuotteita. Myymälä on auki iltayhdeksään saakka.

Festivaali on auki torstaina kello 14–24, perjantaina kello 14–01 ja lauantaina kello 12–01. Sisäänkäynti suljetaan tunti ennen sulkemisaikaa.

Tapahtumaan pääsee ilmaiseksi kello kuuteen saakka. Sen jälkeen saapuvilta peritään 12 euron sisäänpääsymaksu, joka sisältää olutlasin. Pöytiä voi varata ennakkoon Tiketistä.

Oulun lisäksi tapahtumaa on järjestetty tänä kesänä Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Tapahtuma järjestetään vielä Tampereella.