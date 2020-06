On jo ehtinyt kulua tovi siitä, kun Toppilansalmen Kraanan kortteliin valmistui viimeisin talo. Nyt rakentaminen nytkähtää kuitenkin eteenpäin Möljänsillan kupeeseen sijoittuvassa korttelissa, joka tunnetaan tietysti parhaiten hulppeasta 16-kerroksisesta maamerkistään, As Oy Satamarannan Mastosta. Valmistuessaan kolme vuotta se oli Oulun korkein asuinrakennus.

Tällä kertaa kerroslukemat pysyvät maltillisina. Nelikerroksinen uusi taloyhtiö on nimeltään As Oy Satamarannan Jahti. Sen olisi määrä valmistua alkuvuodesta 2022 tonttinsa eteläkulmaan, osaksi markkinointikuvissa esitettyä, korttelin reunoja kiertävää vaaleiden talojen muurimaista massaa. Kun talo on valmis, on korttelin rakentuminen puolivälissä, eli lisää on tulossa.