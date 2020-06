Ouluun on tulossa toinen Fafa´s ravintola. Kuva: Tiina Mäntykivi

Osuuskauppa Arina valmistautuu avaamaan syksyllä toisen Fafa’s-ravintolan Limingantullin Prisman tiloihin.

Limingantullin Prisman tiloihin avattava ravintola tulee työllistämään 10 henkilöä ja 70 neliötä mahdollistaa 20 asiakaspaikkaa.

– Aloitamme rekrytoinnin ravintolaan tällä viikolla. Etsimme työntekijöitä, jotka haluavat tarjota asiakkaillemme maukkaan ruoan lisäksi myös rentoa palvelua, kertoo ryhmäpäällikkö Heidi Koponen.

Tähän mennessä kaupungin ainoa Fafa’s-ravintola on toiminut kauppakeskus Valkeassa.

– Kauppakeskus Valkean ravintola on ollut koko toiminta-aikansa erittäin suosittu ja uudelleen avauksen jälkeen ravintolan suosio on ollut jopa suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Pari viikkoa toiminnassa ollut Foodoran ruuan kotiinkuljetuspalvelu on lisännyt entisestään kiinnostusta, kertoo matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Fafa’s on katuruokaa tarjoava Fast Casual -tyylinen 40 ravintolaa kattava ketju, joka keskittyy vegaaniseen ja kasvisruokaan.