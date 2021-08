Näytteenotto Oulussa uhkaa ruuhkautua viikonlopun tapahtumien vuoksi. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronavirustilanne on pahentunut Suomessa kesän mittaan merkittävästi. Tartuntoja on havaittu sekä Oulussa että muualla maakunnassa jo pitkään varsin paljon.

Siitä huolimatta esimerkiksi viime viikonloppuna Oulussa juhlittiin Qstock-festivaaleilla, joihin kokoontui kahden päivän aikana 40 000 kävijää.

Tiistaina festivaali ilmoitti, että sekä perjantain että lauantain aikana festivaaleilla on ollut henkilö, jolla on tapahtuman jälkeen todettu koronatartunta.

Myös Club Teatria kertoo korona-altistumisen mahdollisuudesta viime keskiviikkona. Tuolloin raskaan musiikin suomalaisjätti Nightwish esiintyi yli 3000 katsojalle. Paikalla oli ollut kaksi henkilöä, joilla on sittemmin todettu koronavirus.

Tapahtumat ovat kehottaneet ihmisiä hakeutumaan matalalla kynnyksellä testeihin.

Ihmiset ovat näin toimineetkin ja hakeutuneet jopa oireettomina näytteenottoon.

Nyt Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo vetoaa ihmisiin Twitterissä. Hänen mukaan oireettomana ei pidä mennä testiin.

– Älä hakeudu oireettomana testiin. Näytteenottomme uhkaa ruuhkautua oireettomista asiakkaista, jotka ovat altistuneet viime aikojen tapahtumissa. Vaarana on, että oireiset eivät pääse nopeasti testiin, Mäkitalo kirjoittaa.

Tiistaina myös ravintola Tuba Food & Lounge kertoi, että sen tiloissa on voinut altistua koronalle. Altistumisen mahdollisuus on ollut tiistaina 27. heinäkuuta kello 13.30-14.30.

Viime viikolla virukselle on kaupungin maanantaisen tiedotteen mukaan voinut altistua useissa eri paikoissa. Qstock-festivaalin vaikutus koronatartuntojen määrään näkyy vasta aikaisintaan tämän viikon lopussa.

Oulun kaupungin tiedotteesta kävi ilmi, että jotkut työnantajat ovat vaatineet festivaaleille osallistuneita työntekijöitään käymään koronatestissä.

– Tämä ei ole asianmukaista eikä testejä oireettomille tehdä, tiedotteessa todettiin.

Qstockissa oli viikonloppuna 40 000 kävijää. Pyhimys oli yksi tapahtuman esiintyjistä. Kuva: Tiina Wallin

Altistumisen mahdollisuuksiin ei liity tällä erää suositusta mennä testattavaksi, vaan testiin on syytä hakeutua vain mikäli oireita ilmenee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi tiistaina, että Suomessa on todettu 692 uutta koronatartuntaa. Viime viikolla korkeimmat lukemat olivat vielä selvästi suurempiakin. Sairaalahoidossa on 97 koronapotilasta. Heistä seitsemän on teho-osastolla.

Pohjois-Pohjanmaalle tilastoitiin tiistaina 15 uutta koronatartuntaa. Niistä Oulussa todettiin kymmenen, Kempeleessä yksi, Kuusamossa yksi, Limingassa yksi ja Raahessa yksi. Vaalassakin havaittiin uusia tartuntoja, mutta niiden määrä ei ole tiedossa.

Ouluhallissa avattiin tiistaina uusi walk in -linja heille, jotka haluavat aikaistaa kakkosrokotustaan. Rokotteen saa ilman ajanvarausta. Ykkösrokotteesta pitää kuitenkin olla kahdeksan viikkoa.

Uusi walk in -linja on auki arkipäivisin kello 9–15 ja keskiviikkoisin hieman pitempään kello 9–17.

Uudella linjalla tarjotaan vain Moderna-rokotetta. Kakkosrokotteeksi voi ottaa Modernaa, vaikka ykkösrokote olisikin ollut Pfizerin tuote.