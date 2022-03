Oulun teatterilla sytytetään lauantaina kello 15 alkaen kynttilöitä Ukrainan sodan jaloissa oleville lapsille ja nuorille.

Kaikki oululaiset voivat osallistua tuomalla kynttilän teatterin torin puoleiselle seinustalle osoitetulle alueelle.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mielestä on tarpeen ilmaista tukea ukrainalaisille lapsille ja nuorille.

– Oulu on lasten ja nuorten kaupunki ja lapsillamme on oikeus turvalliseen elinympäristöön. Tällä eleellä tahdomme erityisesti huomioida lapset ja nuoret tietysti Ukrainassa, mutta myös täällä Suomessa. Sotakuvat puskevat nyt lastenkin silmille esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tilanne herättää huolta ja ahdistusta, josta puhuminen voi olla vaikeaa – joskus meille aikuisillekin. Sodan tuomitseminen yhdessä muiden kanssa on aktiivinen toimi demokratian ja rauhan puolesta. Kynttilöiden sytyttäminen on eleenä sellainen, jossa lapset ja nuoret voivat olla itsekin mukana, Laajala sanoo tiedotteessa.

Paloturvallisuus pyydetään ottamaan huomioon. Kynttilät asetetaan niille rajatulle alueelle. Kynttilät sammutetaan teatterin sulkeutuessa noin kello 22.

Oulun teatterin torni on valaistu Ukrainan lipun sinikeltaisin värein viime viikonlopusta lähtien.