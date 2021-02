Oulun teatterin pienellä näyttämöllä saa 12. maaliskuuta kantaesityksensä näytelmä Poikani joka katosi. Esitystä on harjoiteltu korona-aikana erityisoloissa käsikirjoittaja-ohjaaja Heta Haanperän (taustalla) johdolla. Kuva: Pekka Peura

Oulun teatteri on päivittänyt kevään esityskalenterinsa ja kevään esitysten liput on avattu myyntiin. Keväällä Oulun teatterilla on kaksi omaa ensi-iltaa.

Heta Haanperän käsikirjoittama ja ohjaama Poikani joka katosi saa kantaesityksensä pienellä näyttämöllä 12.3. kello 19. Esityksen lähtökohtana on Mirjam Sumun sarjakuva Kuinka poikani katosi, joka kertoo huumeisiin kadonneesta pojasta äidin näkökulmasta. Näyttämöllä ovat Joose Mikkonen, Anneli Niskanen, Merja Pietilä ja Annina Rokka.