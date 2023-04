Oulun teatteri uudistaa ravintola- ja lämpiötoimintaansa ensi syksynä.

Teatteri ryhtyy itse pyörittämään toisessa kerroksessa sijaitsevaa teatteriravintolaa. Tällä hetkellä paikalla toimii teatteriravintola Vänmanni, jonka omistaa kulttuurilaitosten ravintolapalveluita valtakunnallisesti tuottava Kanresta.

Teatterin tiedotteen mukaan uusia ravintolapalveluita suunnitellaan maaliskuussa teetetyn asiakaskyselyn pohjalta. Kyselyn vastauksissa kehityskohtina korostuivat jonot, hintataso ja valikoima. Teatteriravintolalta toivottiin lisää elämyksellisyyttä.

– Arvostamme asiakkaitamme ja tätä työtä tehdään heille. Tavoitteenamme on olla jatkossa entistä elävämpi ja helposti lähestyttävämpi talo. Haluamme, että teatterikävijöillämme on aina aikaa nauttia, toteaa toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen.

Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen arkistokuvassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/ arkisto

– Teatteri on myös yritysten elämyskumppani. Kasvaneen yritysyhteistyön myötä olemme huomanneet, että tarvitsemme enemmän räätälöityjä ravintolapalveluja.

Teatteri ennakoi ravintolapalveluiden kysynnän kasvavan kulttuuripääkaupunkivuotta kohden. Samalla ravintolatoiminnan odotetaan tuovan uusia tulonlähteitä, joilla vahvistetaan teatterin toimintaa.

– Oulun teatteri on viime vuosien aikana kehittynyt voimakkaasti uuden strategiansa mukaisesti. Rohkean uudistamisen ansiosta teatteri on päässyt positiivisuuden kierteeseen, ja lämpiö- ja ravintolatoiminnan omaksi ottamisella on tarkoitus jatkaa hyvin alkanutta työtä, Oulun teatterin hallituksen puheenjohtaja Janne Hakkarainen kommentoi.

Uusi teatteriravintola avataan 2. lokakuuta. Ravintola Vänmanni palvelee siihen saakka normaalisti.

Uuden ravintolapäällikön rekrytointi aloitetaan tulevina viikkoina ja teatteriravintolan konsepti julkaistaan syyskuussa.