Näyttelijäntaiteen professorin Kristian Smedsin ohjaus Karpolla on asiaa on Oulun teatterin kevään ensimmäinen vierailu. Näyttämölle nousee kahdeksan Teatterikorkeakoulun maisterivaiheen näyttelijäopiskelijaa. Esitys on suurella näyttämöllä 26.1.2021.

Kuva: Maikkola Tapio