Koko perhene esitys Kaboom ja kuvittelun voima nähdään Oulun teatterissa näillä näkymin jälleen 8. ja 9. tammikuuta 2021. Kuvassa näyttelijät Joose Mikkonen (vas,), Annika Aapalahti ja Pentti Korhonen. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun teatteri ja Teatteriravintola Vänmanni ovat suljettuina asiakkailta toistaiseksi 1. joulukuuta alkaen. Oulun teatteri perui kaikki esitykset 30.12. saakka eli käytännössä vuoden loppuun asti. Ohjelmistossa olleet näytelmät Kalenteritytöt ja Isä poistuvat näillä näkymin samalla kokonaan ohjelmistosta.

Mikäli kevätkausi 2021 pääsee teatterin esitystoiminnan osalta jatkumaan normaalisti, vaikka rajoitetuilla katsojakapasiteeteilla, ohjelmistossa jatkavat suurella näyttämöllä Kaboom ja kuvittelun voima, Olipa kerran kassakaappimurto – Tapaus Vietas 1971 sekä pienellä näyttämöllä Synninkantajat.

Nuorille suunnatun, nettikiusaamista käsittelevän forum-teatteriesityksen AMA – Ask Me Anything piti palata juuri nyt ohjelmistoon, mutta sekin jäi uusien koronarajoitusten jalkoihin. Eilisen eli maanantai-illan esitys AMA:sta peruttiin, samoin neljä esitystä joulukuun puolelta.

Kevätkauden ensimmäinen uusi ensi-ilta on Aina Bergrothin kirjoittama näytelmä Tahto, joka kertoo kilpaurheilusta suomalaishiihtäjä Aino-Kaisa Saarisen kautta. Maailmanmestarin ja olympiamitalistin menestyksellä on ollut hintansa ja arvonanto usein kiinni mitalin väristä. Kaisa-Liisa Logrénin ohjaus saa ensi-iltansa Oulun teatterin suurella näyttämöllä 6. helmikuuta 2021.

Oulun kaupunki linjasi 29. marraskuuta, että kaikki Oulun kaupungin kulttuurilaitokset suljetaan 1.–18.12.2020 koronavirusepidemian leviämisen välttämiseksi.

Oulun teatteri palvelee lippuasioissa puhelimitse, sähköpostitse ja chatissa arkisin kello 9–16. Myyntipalvelu palvelee paikan päällä kevään lippu- ja lahjakorttiasioissa 7.12. alkaen.

Koronan vuoksi peruutettujen loppuvuoden esitysten liput voi vaihtaa myös arvolippuun, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.