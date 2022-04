Oulun teatteri järjestää toukokuussa kaksi hyväntekeväisyysnäytöstä Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseksi. Esitysten tuotot lahjoitetaan lyhentämättömänä UNICEFin hätäapukeräykseen.

Lauluja harmaan meren laidalta -näytelmän viimeinen esitys torstaina 12. toukokuuta on hyväntekeväisyysnäytös. Pipsa Longan kirjoittama näytelmä on teemoiltaan ajankohtainen tarina ihmisistä kriisin keskellä. Sen ydinsanoma on, että katastrofinkin keskellä meillä on toisemme.

Talo horjahti -lukudraama tuo keskiviikkona 18. toukokuuta Oulun teatterin pienelle näyttämölle ukrainalaisten näytelmäkirjailijoiden, kirjoittajien ja kuvittajien uusia monologeja sekä sodanaikaisia päiväkirjamerkintöjä.

Lukudraaman esiintyjinä ovat Oulun teatterin omat näyttelijät Elina Korhonen, Annina Rokka, Anne Syysmaa ja Susanna Pukkila sekä ohjaaja Heta Haanperä. Tekstikokonaisuuden on sovittanut kokonaisuudeksi näytelmäkirjailija Elli Salo.

Kummankin esityksen lippujen hinnat ovat 10 euroa, 15 euroa, 25 euroa, 50 euroa, 75 euroa ja 100 euroa.