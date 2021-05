Oulun teatterin julkaiseman blogisarjan avasi teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio kirjoituksellaan Sinut on nähty. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Eeva Kauppinen

Oulun teatterin nettisivuille on avattu blogi. Blogin nimi on Kulisseista katsomoon. Teatterin mukaan tarkoitus on jakaa tietoa ja sisältöä teatterimaailmasta ja sen ihmisistä.

Ensimmäisen blogin tekijä on teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio. Hän otsikoi kirjoituksensa Sinut on nähty:

"Ulkopuolisuuden kokemus on vaarallinen erityisesti nuorena, jolloin muutenkin tuntuu, että on täysin yksin maailmassa, mutta on se vaarallinen myöhemminkin. Sen takia on polttavan tärkeää, että elokuvia, televisio-ohjelmia ja teatteriesityksiä pääsee tekemään mahdollisimman laaja joukko erilaisia ihmisiä."

Kampaamonhoitaja Eija Juutistenaho tarjoaa blogitekstissään kurkistuksen kampaamon kulissien taakse. Juutistenaho kertoo, ettei korona-aikanakaan ilman yleisöesityksiä ole teatteria hiljentynyt. Kampaamossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä neljä tuntilaista. Syksyn ensi-illat ovat jo työn alla:

"Täällä teatterilla me olemme kuin muurahaiset omassa keossa, pakerretaan töitä, mutta tällä hetkellä se ei vain näy ulospäin."