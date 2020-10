Oulun koronatartuntojen määrä kasvaa yhä vauhdilla. Kuvassa testausvälineitä. Kuva: Jussi Leinonen

Oulun koronatartuntojen määrä kasvaa yhä vauhdilla. THL:n lauantaina julkaisemien tietojen mukaan uusia varmistettuja tautitapauksia on havaittu 15 lisää edelliseen vuorokauteen verrattuna. Enemmän tartuntoja todettiin ainoastaan Helsingissä ja Espoossa.

Kaikkiaan kuluvalla viikolla Ouluun on kirjattu jo 60 uutta tartuntaa. Piikki alkoi keskiviikkona ja sen jälkeen tautitapauksia on todettu joka päivä huomattava määrä.

Epidemian aikana tartuntoja on Oulussa todettu kaikkiaan 229.

Vaikka koronatartuntojen määrä on noussut tällä viikolla selvästi Pohjois-Pohjanmaalla, epidemian on katsottu kuitenkin olevan hallinnassa, sillä lähes kaikkien tartuntojen lähteet on pystytty jäljittämään ja altistuneet on tavoitettu.

Kuluvan viikon tartuntapiikissä tartuntaketjut ovat pääasiassa perheiden sisäisiä tai liittyvät harrastustoimintaan.

– Suuri osa nyt Oulun seudulla havaituista tartunnoista ja joukkoaltistumisista liittyy ryhmäurheiluharrastuksiin. Yritämme järjestää piakkoin palaverin alueen urheiluseurojen kanssa siitä, miten turvallisuutta voitaisiin parantaa ja tartuntoja ehkäistä, perjantaina kokoontuneen Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui perjantaina ja piti edelleen voimassa samat suositukset kuin aiemminkin.

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa maskisuositus terveydenhuoltoon sekä ohje siirtyä etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Yli 50 hengen tilaisuuksissa tulee noudattaa koronaturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Voimassa ovat THL:n suositukset maskin käytöstä joukkoliikennevälineissä, matkalla koronatestiin ja karanteenin aikana sekä maahan saavuttaessa riskialueilta.

– Mitään syytä paniikkiin meillä ei täällä ole, mutta olemme taitekohdassa. Nyt on syytä olla tarkkana, koska riskinä on, että tauti lähtee leviämään.

Suurin osa maakunnan tartunnoista on viime aikoina – kuten myös koko epidemian aikana – todettu Oulussa. Lauantaina muualle maakuntaan ei merkitty uusia tartuntoja. Tartuntojen kokonaismäärä Pohjois-Pohjanmaalla on epidemian alusta alkaen 325 tapausta.

Juha Korpelainen vetoaa, että ihmiset käyttäisivät maskia esimerkiksi ruokakaupoissa asioidessaan.

Koko maassa uusia koronatartuntoja raportoitiin lauantaina 178. Epidemian aikana on kaikkiaan todettu 14 652 tautitapausta.

Pohjois-Suomessa tartuntoja on Oulun lisäksi ollut viime aikoina lähinnä Rovaniemellä. Sieltä raportoitiin lauantaina kaksi uutta tartuntaa.

Koronaviruspotilaiden määrä Suomen sairaaloissa ylitti 70 henkilön rajan perjantaina. Tehohoitoa tarvitsi tuolloin 11 henkilöä. Sairaaloiden potilasmäärät ovat kasvussa, mutta kevääseen verrattuna tilanne on yhä maltillinen.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa hieman yli 350 ihmistä.