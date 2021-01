Koko maassa koronatartuntoja on todettu keväästä lähtien 39 593 kappaletta. Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa todettiin torstaina kello 16.30 mennessä 14 uutta koronatartuntaa. Suurin osa tartunnoista on peräisin perheenjäseneltä, ystävältä tai työpaikalta.

Tuiran koulussa tuli torstaina ilmi joukkoaltistus. Altistuneisiin henkilöihin on oltu yhteydessä. Päivän aikana yhteensä 45 ihmistä astettiin kaupungissa karanteeniin.

Oulussa on todettu tällä viikolla torstaihin mennessä yhteensä 62 uutta koronatartuntaa, mikä on vain hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla samaan aikaan. Karanteeniin on asetettu saman ajan sisällä 105 henkilöä. Se on vain kolmannes edellisen viikon määrästä. Tuiran joukkoaltistuminen on tähän mennessä viikon ainoa.

Koronaepidemian ilmaantuvuusluku on laskenut Oulussa hieman. Se on kaupungissa nyt 112,7. Eilen lukema oli 117. Koko maakunnan ilmaantuvuusluku on 69,6. Ilmaantuvuusluku kertoo koronatartuntojen määrän sataatuhatta asukasta kohden edellisen kahden viikon aikana.

OYSissa hoidetaan tällä hetkellä viittä koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on seitsemän.

Sosiaalinen etäisyys tärkeää

Oulun kaupunki muistuttaa erityisesti nuoria aikuisia, että yhdessä paikassa kannattaisi olla selvästi alle kymmenen henkilöä. Jos koronatartunta osuu kohdalle, siitä pitää ilmoittaa rehellisesti ja karanteeniin asettamista täytyy noudattaa.

Urheiluseuroja Oulun kaupunki pyytää vakavasti harkitsemaan kaupungin suositusten noudattamista. Kaupunki aikoo poistaa rajoitukset heti, kun se on mahdollista ja toivoo rajoitusten aitoa noudattamista siihen saakka.

Oulun kaupunki päätti jatkaa koronarajoituksia helmikuun alkuun saakka.

Anniskeluravintoloiden toivotaan kiinnittävän entistä enemmän huomiota koronaturvalliseen asiointiin.

Suomessa 258 uutta tartuntaa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomeen kirjattiin torstaina 258 uutta koronavirustartuntaa.

Ouluun kirjattiin 12 uutta tapausta. Kaupungissa on todettu keväästä lähtien 1 364 koronatartuntaa.

THL:n ja Oulun kaupungin päivittäiset koronaluvut poikkeavat toisistaan, koska osa THL:n rekistereissä näkyvistä tartunnoista kirjautuu sinne viiveellä. Oulun kaupunki kertoo puolestaan alkuillasta kyseisen päivän aikana kaupungissa ilmi tulleet koronatartunnat.

Oulun lisäksi THL tilastoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle torstaina neljä muuta tartuntaa. Raahessa ilmeni kaksi tapausta, Pudasjärvellä yksi ja Taivalkoskella yksi. Raahessa tartuntoja on todettu keväästä lähtien 44, Taivalkoskella kymmenen ja Pudasjärvellä yhdeksän. Koko sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja on nyt 1 795 kappaletta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin yksi uusi tapaus. Tartunta kirjattiin Tornioon, jossa on nyt todettu 208 sairastumista. Sairaanhoitopiirin alueella tapauksia on yhteensä 388.

THL ei kirjannut torstaina uusia tartuntoja Lappiin (384) ja Kainuuseen (190).

Koko maassa koronatartuntoja on todettu keväästä lähtien 39 593 kappaletta.