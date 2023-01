Tähän aikaan talvesta 40 vuotta sitten keltainen Toyota Corolla löytyi tämän tästä Oulun keskuskentän vierestä parkista. Kenttämiehetkin oppivat tunnistamaan, että Vesterlundin Jouko oli jälleen saapunut luistimiensa kanssa paikalle kiertämään 400 metrin rataa.

Keskuskentän jää narisi tiuhaan luistimien alla, sillä Vesterlund kävi parhaina päivinä vetämässä radalla sekä aamu- että iltatreeninsä.

Esimerkiksi tällä tavalla vartin intervalliharjoituksena: Suora veto, kaarrepalautus, suora veto, kaarrepalautus. Kerta toisensa jälkeen, jokaiseen potkuun keskittyen.

Kenttämiehet hoitivat kyllä rataa, mutta pohja oli sen verran routiva, että Vesterlundin piti ennen vetojaan käydä merkitsemässä lumipalloilla railojen paikat.

Syytä olikin, sillä tammikuussa 1983 Vesterlundilla oli tähtäimessään uransa ensimmäiset arvokisat, Helsingissä helmikuun lopussa järjestettävät sprintterien MM-kisat. Sitä ennen piti lunastaa isäntämaan kisapaikka onnistumalla SM-kotikisoissa juuri samaisella keskuskentän radalla.

Noina viikkoina Kaleva seurasi Oulun Tarmon pikaluistelijan otteita herkeämättä kuin jännittävän televisiosarjan jaksoina.

Vesterlundin MM-paikka vaarassa? Vesterlundin voimaa sprintteriavauksessa. Vesterlund sprinttimestari. Vesterlundilla huono arpaonni. Vesterlundilla pehmeä jää. Vesterlundille SE.

Siinä se helmikuu, lyhyesti otsikoilla kerrottuna.

Vesterlund voitti siis keskuskentällä ylivoimaisen Suomen mestaruuden ennen Jukka Ala-Loukoa ja Urpo Pikkupeuraa. Sen jälkeen hän onnistui luistelemaan Oulunkylän kentällä MM-kisojen yhteistuloksissa yhdeksänneksi. Sunnuntain 500 metrillä hän oli jakamassa viidettä sijaa.

Ja nyt, kun eletään vuotta 2023, Vesterlund pystyy siirtymään neljä vuosikymmentä taaksepäin Oulun keskuskentälle.

– Se on tuossa silmieni edessä. Näen tässä koko ajan keskuskentän. Muistan kopit katsomon alla ja kahvilan. Keskuskentällä oli oma tunnelmansa, Vesterlund sanoo.

Muistellaan siis vielä lisää menneitä.

Kuule, Jouko, kannattaisikohan sinun kokeilla noita pikasimia?

Kysyjä oli kansakoulunopettaja Erkki Silander, joka oli pannut merkille Vesterlundin lahjakkuuden luistelijana. Poika oli voittanut Rovaniemen koulujen pikaluistelusarjan, vaikka hänellä oli jalassaan hokkarit.

Vesterlund sai haalittua itselleen pikaluistimet. Kipinä syttyi, eikä paluuta muuhun ollut. Ei varsinkaan mäkihyppyyn, sillä Vesterlund oli kaatunut pahasti Ounasvaaran Sorkun mäessä.

– Kun aloitin Rovaniemellä luistelun, tiistai- ja torstai-iltaisin järjestettiin aina piirikunnalliset kisat, jotka alkoivat kello 18.15. Onni Kantola oli lähettäjänä ja hän sai ampua koko ajan menemään puoli yhdeksään asti. Kilpailijoita 1960–1970-luvulla oli todella paljon.

Kaudella 1979–1980 parikymppinen Lapin Lukon luistelija alitti 500 metrillä ensimmäisen kerran 40 sekunnin rajan. Sen jälkeen hän kehittyi parissa vuodessa Suomen parhaaksi sprintteriksi.

Vesterlund muutti Ouluun työn perässä helmikuussa 1982, kun hän oli valmistunut Pajulahdesta liikunnanohjaajaksi. 1983 Helsingin MM-kisojen onnistuminen antoi uralle hyvän potkun.

– Olin tyytyväinen sijoituksiin. Ne antoivat odotuksia Sarajevon olympialaisiin.

Jäätreenit alkoivat yleensä lokakuun alusta kolmen neljän viikon leirillä Inzellissä. Sen jälkeen pikaluistelijoita palveli Oulunkylän tekojää. Oulun keskuskentälle Vestarlund pääsi yleensä marras-joulukuun taitteessa.

– Kovaa treeniä se oli. Talvella treenaaminen saattoi olla hankalaa, sillä siihen aikaan oli pakkasiakin, ja rajuja pakkasia olikin. Muistan, kuinka ennen Sarajevoa treenasin yli 20 asteen pakkasessa turpa huurussa. Ehkä olosuhteet valmistautumiselle eivät olleet parhaat mahdolliset.

Nykyajan pikaluistimet ovat erilaiset kuin Jouko Vesterlundin huippuvuosina 1980-luvulla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pakkaset eivät pohjoisen pikakiitäjää hidastaneet. Oulun Tarmon mies ansaitsi paikkansa 1984 talviolympialaisiin.

– Olin todella hyvässä kunnossa silloin, mutta 500 metrillä munasin viimeisen kaarteen totaalisesti.

Vesterlund leikkasi Zetran stadionilla kaarteeseen liian ahnaasti, jolloin rata ampui miehen pois tasapainosta. 500 metrin sijoitukseksi tuli 17:s, vaikka aineksia oli kympin sakkiin. 1 000 metrillä Vesterlund oli 12:s.

– Erityisesti tuo 500 metriä oli silloin pettymys.

Nyt aika on hionut pettymyksen pehmeämmäksi. Vesterlund on ylpeä olympiaedustaja.

– Eivät sinne ihan kaikki päässeet. Kyllä siihen jotakin oli pitänyt tehdä.

Vesterlundin ura pikaluistelijana päättyi keväällä 1988. Sen piti huipentua Calgaryn olympialaisiin, mutta toisin kävi, sillä Suomen nopein sprintteri ei mahtunut kisakoneeseen. Näytöt olivat riittävät, mutta TUL:n mies jätettiin valitsematta.

– Se oli sen ajan politikointia. Onneksi sitä ei enää tänä päivänä ole.

Hämmästyttävää kyllä, Sarajevo ei sittenkään jäänyt Vesterlundin ainoaksi olympiamatkaksi. 2014 hän palasi näyttämölle Sotshin olympialaisissa.

30 vuoden ympyrä todellakin sulkeutui. 1984 Vesterlund luisteli 500 metrillä japanilaisen Yoshihiro Kitazawan parina ja 2014 samat miehet ampuivat lähettäjinä luistelijat matkaan.

"Liu’uin mietomaisesti suoraan maalista koppiin."

Pikaluistelu on ollut Vesterlundin elämässä läsnä monella eri tavalla. Oman kisauran jälkeen hän toimi valmentaja. 2001 oululainen lähti kansainväliselle lähettäjäkurssille.

– Aivan mahtavat muistot. Aikoinaan saattoi korveta, kun ei saavuttanut jotain, mutta näin jälkeenpäin ne näkee tosi hienoina juttuina. Ei ole kaduttanut hetkeäkään, että valitsin pikaluistelun lajiksi.

Nyt on tammikuu 2023. Vesterlund istuu Tarmon pikaluistelijoiden kopissa Pakkalan tekojään kupeessa ja sitoo kuin vanhasta muistista luistimia jalkaansa.

Kerran vuodessa pitää käydä vähän verestämässä muistoja.

Keskuskenttä on kuopattu eikä laji muutenkaan ole sellainen kuin 1980-luvulla.

Luistimet, puvut, olosuhteet ja jäät ovat muuttuneet niin, että ennätyksiä on rikottu uudella vuosituhannella hirvittävää vauhtia. Esimerkiksi miesten 500 metrin ME-tulos vuonna 1985 oli 36,40. Nyt sillä pääsee maailman kaikkien aikojen listalla hädin tuskin tuhannen joukkoon. ME on poljettu jo 33,61:een.

Luistimen terä ei ole enää kiinteä. Se on nykyisin kiinni päkiän kohdalta liikkuvalla saranamekanismilla. Kuinka paljon nämä nykyiset klaps-luistimet eroavat entisistä kiinteäteräisistä?

– Ihan totaalisesti.

On mahdotonta hahmottaa, kuinka paljon kovempaa Vesterlund olisi kiitänyt nykyisillä välineillä hallissa puhtaalla huippujäällä. Puhutaan ainakin muutamista sekunneista.

Ennen siis kaikki ei ollut paremmin, mutta muistot ovat kenties hauskempia.

Kerran Imatralla oli kylmä kuin Irkutskissa konsanaan, joten Vesterlund kurvasi välittömästi lämmittelemään.

– Liu’uin mietomaisesti suoraan maalista koppiin.

Oulun keskuskentälläkään jää ei ollut aina puhtain mahdollinen. Heinäpään tehtaiden piipuista leijaili sopivalla tuulella nokea jään pintaan niin, että luistimia piti käydä teroittamassa kesken harjoituksen.

– Jos joku kaatui, trikoot olivat ihan mustana.

Tänään Vesterlund, 63, ei kaadu. Kerran pikaluistelija, aina pikaluistelija.