Oulun Taiteilijaseura sai Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuoden 2023 tunnustuspalkinnon. Kuva Galleria 5:stä tammikuulta: Jenny Albrecht ja Samuli Arkko: Suuri Persenäyttely. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Taiteilijaseuralle on myönnetty Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuoden 2023 tunnustuspalkinto.

Tänä vuonna palkinto myönnettiin kuvataiteilijan aseman ja toimeentulon edistämisen eteen tehdystä työstä.

Oulun Taiteilijaseuran mukaan tunnustus antaa arvostusta muillekin taiteilijaseuroille, jotka työstentelevät taiteilijoiden hyväksi ympäri Suomen.

– Paikalliset taiteilijaseurat ylläpitävät gallerioita ja taidelainaamoja toiminta-alueillaan. Seurojen toiminta rikastaa paikallista kulttuuritarjontaa ja tarjoaa alueen taiteilijoille kanavia tuoda esille taidettaan ja saada toimeentuloa taiteellisesta työstä, Oulun Taiteilijaseura kommentoi tiedotteessaan.





Oulun Taiteilijaseuran näyttelytila Galleria 5 sijaitsee kulttuuritalo Valveen vieressä Hallituskadulla.

Galleria 5:ssä on esillä suomalaista nykytaidetta, ARTtila on tarkoitettu seuran jäsentaiteilijoiden näyttelyille ja Pimento media-, ääni- ja installaatiotaiteelle.

Samassa osoitteessa on myös paikallisten taiteilijoiden taidelainaamo ja -myymälä ARTo.

Tunnustuksessa Oulun Taiteilijaseuran kuvataan tehneen työtä kuvataiteilijoiden eduksi sinnikkään päämäärätietoisesti. Seura edistää pohjoispohjanmaalaisten ja kainuulaisten kuvataiteilijoiden osaamisen tekemistä näkyväksi.





Toimintaa pyöritetään pienillä resursseilla. Oulun Taiteilijaseura pitää taiteilijaseurojen ja kuvataiteen julkista rahoitusta vaatimattomana.

– Kuvataiteen yhteisöjen rahoitus on edelleen kaukana muiden taiteenalojen rahoituksesta. Kuvataiteen alalla julkinen rahoitus on kulttuurikentän matalin, vaikka vaikutus kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa on suuri. Näyttelyissä vieraileminen on aina yleisölle maksutonta, seuran tiedotteessa kerrotaan.





Palkintoperusteissa nousee esiin myös Taiteilijaseuran rooli Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2026.

Seura edistää kuvataideen näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmistossa Oulussa. Silloin seura toteuttaa Exploring ART -hankkeen, joka tuo taidetta julkiseen tilaan ja tekee Ouluun uuden taidealueen.

60-vuotiaaseen Oulun Taiteilijaseuraan kuuluu 180 ammattitaiteilijaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

– Seuralle on tärkeää puolustaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia tehdä työtään, tiedotteessa todetaan.