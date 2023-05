Kuva: ILKKA KOSKINEN

Oulussa on tehty lyhyessä ajassa kaksi raakaa henkirikosta, joissa surmansa on saanut kolme ihmistä. Kontinkankaalla ja Välivainiolla tapahtuneet surmatyöt ovat puhuttaneet oululaisia, ja tapauksista on uutisoitu laajasti koko maassa.

Vaikka poliisi pidätti molemmissa tapauksissa tekijät miltei välittömästi paikan päältä ja tilanteet saatiin hallintaan, monen kaupunkilaisen turvallisuuden tunne on järkkynyt.