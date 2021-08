Kuva toukokuun 2020 siivouspäiviltä. Kuva: Jukka Leinonen

Oulun Siivouspäivää eli kirpputoritapahtumaa vietetään jälleen lauantaina 28. elokuuta, tiedottaa Oulun kaupunki.

Myyntipisteen voi pystyttää Siivouspäivänä ilman erillistä lupaa kaupungin yleisille alueille kuten jalkakäytäville, puistoihin ja aukioille, kunhan kaupungin ohjeita noudatetaan.

Turvallisuus on tapahtumassa tiedotteen mukaan tärkeää, riittävät turvavälit on jätettävä koronan vuoksi. Maskin käyttö on suositeltavaa, lisäksi myyjiä suositellaan käyttämään digitaalisia maksuvälineitä.

Oulussa meneillään olevien peruskorjausten vuoksi esimerkiksi Åströminpuisto on suljettu, ja Ainolanpuistoon pääsee ainoastaan pyörällä tai jalan. Myyjille suositellaankin myyntipaikaksi Mannerheiminpuistoa, jonka viereen pääsee myös autolla purkamaan tavaroita.