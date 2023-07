Oulun seurakuntayhtymän johtajan valinnasta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksen on tehnyt teologian tohtori, Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä, joka valittiin kesäkuussa uuden yhtymäjohtajan varasijalle.

Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsi 13. kesäkuuta järjestetyssä kokouksessaan seurakuntayhtymän uudeksi johtajaksi teologian maisteri, toimitusjohtaja Aarne Kiviniemen.

Kiviniemi sai 30 ääntä kirkkovaltuuston kokouksessa pidetyssä lippuäänestyksessä. Toiseksi eniten ääniä saanut ja varalle valittu Niemelä puolestaan sai 19 ääntä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta kerrotaan, että valituksen tehnyt on vedonnut puutteelliseen ansiovertailuun. Valittaja on myös vedonnut siihen, että asian käsittely aikatauluineen on ollut hyvän hallinnon ja ohjesääntöjen vastainen sekä siihen, että lähtökohtaisesti kaikki rekrytointiprosessiin liittyvät asiakirjat merkitään salaisiksi seurakuntayhtymässä.

Valitus on tehty Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 29. kesäkuuta.

Kaleva ei tavoittanut Niemelää kommentoimaan asiaa.