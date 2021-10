Oulun sankarihautausmaa Intiössä. Kuva: Sanna Krook

Oulun seurakuntayhtymä aloittaa hankkeen, jonka avulla kerrotaan toisessa maailmansodassa kaatuneiden oululaisten sotilaiden tarinoita. Sankarihautojen tarinat -hankkeen tarkoituksena on kertoa tarinat hanketta varten tehtävällä verkkosivustolla.

Hankkeen tavoitteena on taltioida kaikkien Oulun seitsemälle sankarihautausmaalle haudatun 1025 nuoren sotilaan tarinat.

Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen mukana verkkopalvelussa yhdistetään digitaalinen hautakartta ja hautatiedot. Lisäksi palvelussa hyödynnetään digitalisoituja sotahistoriallisia arkistomateriaaleja. Myös kaatuneiden omaiset voivat lähettää verkkosivulle lisättäviksi tarinoita ja valokuvia.

Tarinoiden taltioiminen on jo aloitettu Intiössä Oulun sankarihautausmaalta. Tavoitteena on saada verkkosivusto valmiiksi toukokuussa 2022, minkä jälkeen sitä on tarkoitus myös täydentää. Tavoitteena on mahdollistaa hankkeen leviäminen valtakunnalliseksi.

Hanke julkistetaan perjantaina 8. lokakuuta kello 19 Oulun tuomiokirkossa. Kaikille avoin tilaisuus näytetään myös Virtuaalikirkon välityksellä.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, Tammenlehvän perinneliitto ja Sotaveteraaniliitto, paikalliset sotaveteraanijärjestöt, Oulun kaupunki, Oulun hiippakunta ja Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. Hanketta ovat rahoittaneet Oulun seurakuntayhtymä, Oulun Osuuspankki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, LähiVakuutus ja Osuuskauppa Arina. Teknisestä toteutuksesta vastaa Aline Oy.