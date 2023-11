Oulun seurakunnat laulattavat ihmisiä yli seitsemässäkymmenessä Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa ajalla 25.11.–6.1. Tilaisuuksia järjestetään kirkkojen lisäksi muun muassa leirikeskuksessa, kauppakeskuksessa ja kouluissa.

Laulutapahtumia on pyritty teemoittamaan, ja tarjolla on Kauneimmat joululaulut muun muassa lapsille, nuorille ja perheille. Ajankohdat on suunniteltu joustavasti siten, että ne eivät rajoitu pelkästään perinteisiin sunnuntaipäiviin, vaan laulamaan pääsee myös arkipäivinä eri kellonaikoina.

Viime vuonna alkanut Kauneimmat joululaulut goes runoilta saa jatkoa Kastellin kirkossa sunnuntaina 17.12. kello 18. Tapahtuman yhteislaulut lauletaan Kauneimmat joululaulut -vihkosta ja laulujen välissä esitetään erilaisia runoja.

Kauneimpia joululauluja lauletaan myös Rotuaarilla sunnuntaina 26.11. kello 15–15.30 Tiernapoikakilpailun yhteydessä. Yleisöä ovat laulattamassa virtuaaliuruissa Elias Niemelä sekä esilaulajina Henna-Mari Sivula ja Raimo Paaso.