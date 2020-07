Oulun seurakunnat järjestävät syyskuussa matalan kynnyksen kastehetkiä, joihin voi ilmoittaa kastettavaksi pienen tai vanhemman, alle rippikouluikäisen oululaislapsen.

Seurakunta huolehtii käytännön järjestelyistä, ja kasteen jälkeen tarjolla on kakkukahvit.

Tuiran seurakunta järjestää kastehetken Pyhän Luukkaan kappelissa Linnanmaalla lauantaina 5. syyskuuta kello 12–15. Mukaan ilmoittaudutaan 14.8. mennessä arkisin kello 9–15 numerossa 08 531 4600.

Toinen avoin kastetilaisuus on Karjasillan seurakunnan järjestämä kastemessu Pyhän Andreaan kirkossa 20. syyskuuta kello 12. Pyhän Andreaan tilaisuuteen voi ilmoittautua 4. syyskuuta mennessä sähköpostilla osoitteessa karjasillanseurakunta@evl.fi tai puhelimitse numerossa 08 531 3200.

Oulun seurakuntayhtymän mukaan kastehetki mahdollistaa kastamisen ilman isoja järjestelyjä, jos ristiäiset ovat jääneet vauvakiireissä pitämättä tai juhlien järjestäminen ei muuten tunnu luontevalta. Tuiran seurakunta halusi vastata koronavirustilanteeseen kutsumalla perheet matalan kynnyksen juhlaan, johon on helppo osallistua ilman juhlajärjestelyjä.

Kastamisen edellytyksenä on, että jompikumpi lapsen vanhemmista on evankelisluterilaisen kirkon jäsen, ja että kastettavalla on kaksi kummia. Kummien ei ole välttämätöntä olla messussa paikalla.