Kauneimmat joululaulut Oulun seurakunnissa

Pe 25.11. klo 17 Kiimingin ABC, Kauneimmat joululaulut vartissa, lauluryhmä

Su 27.11. klo 12 Hintan seurakuntatalo, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 27.11. klo 15 Karjasillan kirkko, suomen- ja saamenkieliset Kauneimmat joululaulut

Su 4.12. klo 10 Oulujoen kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 4.12. klo 12 Sanginsuun seurakuntakoti, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 4.12. klo 15 Tuiran kirkko, Lasten kauneimmat joululaulut

Su 4.12. klo 15 Huttukylän Nuorisoseura (Koitelinkoskentie 720), Duurisiskot

Ma 5.12. klo 13.30 Kastellin kirkko

Ke 7.12. klo 18 Sanginjoen nuorisoseurantalo (Sanginjoentie 1304)

Ke 7.12. klo 18.30 Ritaharjun koulu (Ritakierros 2), Ritaharjun koulun kuoro opettajineen

To 8.12. klo 12 Honkapirtti (Pateniementie 86–88), Segnoset-yhtye

To 8.12. klo 13 Myllyojan seurakuntatalo (Koivumaantie 2)

To 8.12. klo 15 Tuiran kirkko

To 8.12. klo 18 Pikkaralan koulu (Vasantie 121)

To 8.12. klo 18 Pyhän Andreaan kirkko, Nuorten kauneimmat joululaulut

To 8.12. klo 18 Juopulin kylätalo (Vimparintie 11)

Pe 9.12. klo 16 Oulunsalon kirkko, Lasten kauneimmat joululaulut, lapsikuoro, tilaisuuden jälkeen joulupolku

Pe 9.12. klo 20 Haukiputaan kirkko, Varikko-bändi

La 10.12. klo 15 Pyhän Luukkaan kappeli, Lasten kauneimmat joululaulut, tilaisuuden jälkeen käsityömyyjäiset ja askartelupaja

La 10.12. klo 22 Pyhän Tuomaan kirkko, Tuike-kuoro

Su 11.12. klo 10 Pyhän Luukkaan kappeli, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 11.12. klo 14 Koljunmaja Halosenniemi (Koljontie 83)

Su 11.12. klo 15 Tuiran kirkko, tilaisuuden jälkeen joulumyyjäiset

Su 11.12. klo 15 Oulun tuomiokirkko

Su 11.12. klo 15 Maikkulan kappeli

Su 11.12. klo 15 Oulujoen kirkko, Lasten kauneimmat joululaulut, Oulujoen lapsikuoro

Su 11.12. klo 16 Pyhän Andreaan kirkko

Su 11.12. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli, Christmas carols and texts in English and other languages

Su 11.12. klo 17 Oulun tuomiokirkko

Su 11.12. klo 17 Haukiputaan kirkko, Perheiden Kauneimmat joululaulut, lapsikuoro

Su 11.12. klo 17 Kiimingin kirkko, tyttökuoro Satakielet

Su 11.12. klo 18 Oulunsalon kirkko, Gospel-ryhmä

Su 11.12. klo 18 Tuiran kirkko, ennen tilaisuutta joulumyyjäiset klo 16–18

Su 11.12. klo 18 Oulujoen kirkko, Valakia-kuoro

Su 11.12. klo 18 Kastellin kirkko, Kauneimmat joululaulut goes Runoilta, In memoriam Juha Vähäkangas 1969–2022

Su 11.12. klo 19 Pyhän Luukkaan kappeli

Su 11.12. klo 19 Kiimingin kirkko, Ruskakööri-kuoro

Su 11.12. klo 19 Yli-Iin kirkko, lapsikuoro

Su 11.12. klo 19 Karjasillan kirkko

Su 11.12. klo 19 Haukiputaan kirkko, lauluyhtye Heliä

Ma 12.12. klo 18 Salonpää kylätalo (Helasentie)

Ma 12.12. klo 18.30 Martinniemen koulu, Haukiputaan Mieskuoro, johtaa Mihkel Koldits, puurotarjoilu koulun ruokalassa klo 17.30–18.30

Ti 13.12. klo 18 Hiuskan seurakuntatila (Paraatikatu 8)

Ke 14.12. klo 17 Ritaharjun seurakuntakoti Varpunen (Riistatie 1), lapsikuoro Laululinnut, tilaisuuden jälkeen joulumyyjäiset

Ke 14.12. klo 18 Korvenkylän nuorisoseura (Seurakankaantie 23)

Ke 14.12. klo 18 Lämsänjärven leirikeskus (Hiihtomajantie 2)

Ke 14.12. klo 18 Ritaharjun seurakuntakoti Varpunen (Riistatie 1), lapsikuoro Laululinnut, ennen tilaisuutta joulumyyjäiset

Ke 14.12. klo 18 Yli-Tannilan toimitalo (Laaksolantie 11)

Ke 14.12. klo 19 Kellon seurakuntakoti (Kylätie 8), Seniorikuoro, marttojen järjestämä kahvitarjoilu klo 18.30–19

To 15.12. klo 14 Oulun tuomiokirkko

To 15.12. klo 18 Oulunsalon kirkko

To 15.12. klo 18.30 Pyhän Tuomaan kirkko, lapsikuoro Laululinnut

Pe 16.12. klo 18 Kiimingin kirkko, Kauneimmat joululaulut -iltamessu, Varikko-bändi

Pe 16.12. klo 19 Loisto-leirikeskus (Isoniementie 510)

La 17.12. klo 14 Karjasillan kirkko

Su 18.12. klo 10 Haukiputaan kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 18.12. klo 10 Oulunsalon kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 18.12. klo 10 Tuiran kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 18.12. klo 10 Kastellin kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 18.12. klo 10 Karjasillan kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 18.12. klo 12 Pyhän Andreaan kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Su 18.12. klo 15 Oulunjoen kirkko

Su 18.12. klo 15 Oulun tuomiokirkko

Su 18.12. klo 16 Pateniemenrannan seurakuntakoti Ankkuri (Pateniemenranta 3), tilaisuuden jälkeen joulumyyjäiset

Su 18.12. klo 17 Oulun tuomiokirkko

Su 18.12. klo 17 Haukiputaan kirkko, naiskuoro Viihdepiikkarit, johtaa Aino Junna

Su 18.12. klo 17 Ylikiimingin kirkko, lapsikuoro

Su 18.12. klo 18 Oulujoen kirkko

Su 18.12. klo 18 Tuiran kirkko, Kauneimmat joululaulut -iltamessu

Su 18.12. klo 18 Pateniemenrannan seurakuntakoti Ankkuri (Pateniemenranta 3), joulumyyjäiset ennen tilaisuutta

Su 18.12. klo 19 Haukiputaan kirkko, naiskuoro Viihdepiikkarit, johtaa Aino Junna

Su 18.12. klo 19 Ylikiimingin kirkko, Hohde-kuoro

Su 18.12. klo 19 Jäälin kappeli, poikakuoro

Su 18.12. klo 20 Oulun tuomiokirkko, osallistua voi paikan päällä tai verkossa virtuaalikirkko.fi

Su 18.12. klo 22 Karjasillan kirkko

Ti 20.12. klo 17.30 Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86), Nallen joululaulut, ulkoilmatilaisuus lapsille

Ke 21.12. klo 8 Haukiputaan SEO:n kahvio

Ke 21.12. klo 14 Caritas Matriiti (Pertin Pirtti), Valtatie 37

Ke 21.12. klo 18 Lämsänjärven leirikeskus (Hiihtomajantie 2)

Ke 21.12. klo 19 Oulunsalon kirkko

To 22.12. klo 13 Karjasillan kirkko

Pe 23.12. klo 18 Kiimingin kirkko, Lasten Kauneimmat joululaulut, huilisti Sara Putkonen

Pe 23.12. klo 20 Kiimingin kirkko, huilisti Sara Putkonen

Tapaninpäivä, Ma 26.12. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkko, Kauneimmat joululaulut -messu

Loppiainen, Pe 6.1.2023 klo 12 Pateniemenrannan seurakuntakoti Ankkuri (Pateniemenranta 3), Kauneimmat joululaulut -messu

Loppiainen, Pe 6.1.2023 klo 15 Karjasillan kirkko, Perheiden Kauneimmat joululaulut

Loppiainen, Pe 6.1.2023 klo 16 Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86)

Loppiainen, Pe 6.1.2023 klo 18 Koskelan seurakuntakoti (Koskelantie 86)