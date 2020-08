Ruokakassien jakopäivissä ja -käytännöissä on seurakuntakohtaisia eroja. Oman seurakunnan tai alueen jakelutiedot voi tarkistaa Oulun seurakuntien verkkosivuilta tai suoraan seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Oulun seurakunnat jakavat vähävaraisille oululaisille ruoka-apua Oulu-avun piiriin kuuluvissa palveluissa koronapandemian aikana. Maksutonta ruoka-apua jaetaan sekä ruoka-annoksina että -kasseina.

Annoksia jaetaan Tuiran alueella Toppilassa asukastupa Alvarissa ja Puolivälinkankaan nuorisotalon tiloissa. Jakopäivä on perjantaisin kello 12 alkaen.

Ruoan valmistaa Oulun seurakuntayhtymän emäntäpalvelut, joka käyttää ruoanvalmistuksessa myös hävikkiruokaa.

Ruoka-annoksia on jaossa heinäkuun loppuun asti, jonka jälkeen resurssit arvioidaan uudelleen. Ruokakassien jaossa käytetään diakonisia kriteereitä, eli diakoniatyöntekijä arvioi kassin saajan tilanteen ennen kassin antoa.

Kassi voi puolestaan sisältää muun muassa kaurahiutaleita, näkkileipää, tonnikalaa, kananmunia ja kahvia.

Jakopäivissä ja -käytännöissä on seurakuntakohtaisia eroja. Oman seurakunnan tai alueen jakelutiedot voi tarkistaa Oulun seurakuntien verkkosivuilta tai suoraan seurakunnan diakoniatyöntekijöiltä.

Hävikkiruoka pyritään huomioimaan myös ruokakassien jakelussa.

– Hävikkiruoan keskitetty kerääminen ja jakelun kehittäminen Oulussa on entistä tärkeämpää tässä tilanteessa. Asiaa selvitetään käynnissä olevalla Prikka-hankkeella, Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kirkkoherra Niilo Pesonen sanoo.

Oululaisten auttamiseksi on myös parhaillaan käynnissä ruokakassikeräys, jonka tavoitteena on kerätä 50 000 euroa lahjoitettavaksi ruokakasseina vähävaraisille kotitalouksille. Yhden ruokakassin arvo on 20 euroa, ja keräykseen voi osallistua haluamallaan summalla.

Oulu-apu tarjoaa myös yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään kuuluville maksutonta asiointipalvelua. Ruoka-asiointipalvelussa tehdään yhteistyötä päivittäistavarakauppojen kanssa.

Oulun kaupungin, seurakunnan tai järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset keräävät ruokatavarat ja toimittavat ruokakassin asiakkaalle. Asiakas maksaa ruokakassin sisällön.