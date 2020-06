Havainnekuva Oulun seudun kuntien kriisipäivystyksen käyttöön tulevasta mobiilisovelluksesta. Kuva: Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut

Oulun seudulla siirrytään heinäkuussa entistä laajempaan sosiaalipäivystykseen virka-aikojen ulkopuolella. Kuntien välisen työn selkeyttämiseksi kunnat ovat kehittämässä töiden kirjaamiseen tarkoitettua mobiilisovellusta yhdessä Oulun yliopiston ja turkulaisen Wallasvaara Engage -yrityksen kanssa.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut kertovat, että ammattilaisten mobiilisovellusta tarvitaan eri kuntiin tehtävän työn tilastointia ja myöhemmin myös kuntalaskutusta varten.

Engage valikoitui toteuttajaksi yhdeksästä yrityksiltä saadusta ehdotuksesta. Sovelluksen kehittämistä on tehty etäyhteyksillä koronaviruspandemian keskellä.

Sovelluksen kokeilu starttasi kesäkuun alussa ja testausvaihe henkilökunnan käytössä alkaa jo 29. kesäkuuta. Työkalua kehitetään päivystäjien kokemusten perusteella.

– Yhteiskehittämisessä ja valintaprosessissa on tärkeänä osana mukana sosiaalipäivystyksen esimies Marja Salonen sekä sosiaalityöntekijä Mira Takkinen. Testaajina toimivat kaikki sosiaalipäivystäjät osana sosiaalipäivystyksen työtehtäviään, Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden teknologia-asiantuntija Jaana Kokko kiittelee tiedotteessa.

Wallasvaara Engagen toimitusjohtaja Martti Wallasvaara kertoo, että samoja komponentteja, joilla sosiaalipäivystäjä kotikäynnillä käytyään jatkossa kirjaa työtapahtuman tietoja, on käytetty aiemmin esimerkiksi kirjaamaan maalintekijöitä Singaporen salibandyliigassa.

Heinäkuusta alkaen seudullinen sosiaali- ja kriisipäivystys järjestetään yhteisesti Oulun, Kempeleen, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen, Limingan, Hailuodon sekä Oulunkaaren kuntayhtymän eli Utajärven, Pudasjärven, Vaalan, Simon ja Iin alueilla.

Sosiaalipäivystyksen kokeilua tehdään Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden, Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan ja yrityksen yhteistyönä. Kokeilu on osa 6Aika-kokonaisuuteen kuuluvaa CoHeWe - Co-created Health and Wellbeing -hanketta, joka on Oulun, Tampereen, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisprojekti.