Pitkän linjan oululaiskirjailija Joni Skiftesvik on saanut Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnon. Hänen esikoisteoksensa oli Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja (1983). Kuva: Jarmo Kontiainen

Oululainen kirjailija Joni Skiftesvik on saanut Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinnon.

Palkintoperustelujen mukaan Joni Skiftesvik (s. 1948) on monipuolinen ja tuottelias kirjailija, joka tunnetaan erityisesti Oulun seudun sekä merellisen kulttuurin tarkkalauseisena kuvaajana.

Skiftesvik kuvaa lähihistorian taitekohtia, miljöönä on usein pohjoinen luonto. Hänen tuotantoonsa kuuluu novellikokoelmia, romaaneja, tietokirjoja, näytelmiä, elokuvakäsikirjoituksia sekä kuunnelmia.

Skiftesvikin teoksille on ominaista tiivis kerronta ja jännitteiset dialogit. Hän on tiukan, realistisen kerronnan mestari, näkökulma on tavallisen ihmisen.

Palkintoraadin mukaan Skiftesvikin pitkä taiteilijanura kertoo syvästä näkemyksestä ja luomisen palosta. "Pitkäjännitteisyys on nykyajassa syytä nostaa näkyville, jotta niin taiteilijat kuin taiteen arvioijatkin muistaisivat, että kirjallisuus ja taide ylipäätään pyrkii kauemmas kuin yksittäisten teosten tuottamiseen. Skiftesvikin syvästi persoonallinen työ kirjallisuuden alalla on osaltaan ollut rakentamassa suomalaista kirjallista traditiota.

Joni Skifesvik on palkittu aiemmin muun muassa Kalevi Jäntin palkinnolla (1986) ja Runeberg-palkinnolla (2015). Pro Finlandia -mitalin hän vastaanotti vuonna 2005.

Samassa yhteydessä kirjailija Tuulia Aholle myönnettiin lasten- ja nuortenkirjallisuuden Tirlittan-palkinto.

Tuulia Ahon (s. 1952) esikoisteos, runokokoelma Pieni laulaja: Tarinoita melkein tosia ilmestyi vuonna 1980 Maija Karman kuvittamana.

Hän on julkaissut 19 teosta, joista viimeisin, kiitetty runokirja Tähtienlaskijan runoja on vuodelta 2014. Aho on kirjoittanut myös laulutekstejä ja librettoja näyttämömusiikkiteoksiin.

Kirjailijaliiton palkinnot jaetaan tunnustuksena kirjailijan tähänastisesta tuotannosta sekä työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. Tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 1949 ja Tirlittan-palkinto vuodesta 1993 lähtien.

Molemmat palkinnot ovat arvoltaan 10 000 euroa.