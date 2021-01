Koronarokotteita on annettu Oulun seudulla nyt 1600 kappaletta. Arkistokuva

Koronarokotusten ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen Oulun seudulla tiistain aikana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoo, että tiistain jälkeen rokotettuna oli pääosa THL:n ohjeen kolmesta ensimmäisestä alaryhmästä.

– Maanantaina pidimme taukoa ja ryhdistimme rokotusprosessia.

Rokotteita ovat Oulussa saaneet tehohoidon henkilökunta, koronaepäiltyjen ja koronapotilaiden kanssa työskentelevä henkilökunta, Oulun seudun ja Jokilaaksojen ensihoidon henkilökunta, sairaanhoitopiirin ja Nordlabin koronanäytteitä ottava ja käsittelevä henkilökunta sekä kaupunginsairaalan koronaosaston henkilökunta.

Tarvittaessa myöhemmin annetaan rokotteita niille halukkaille, jotka olivat lomilla vuodenvaihteessa. Ouluun saapuu loppuviikosta uusi 2000 rokotteen erä, joilla pystytään jälleen rokottamaan 1000 henkilöä. Luoman mukaan loppuviikkoa kohti rokotelistoja vertaillaan.

Aiemmista eristä jäljellä olevat 400 rokotetta lähetetään Luoman mukaan kuntien sairaanhoitohenkilöstön rokottamiseen, sekä tehostetun palveluasumisen asukkaille ja henkilökunnalle.

– Alustava arvio on, että helmikuun alussa kuntien ensilinjan työntekijät, sekä tehostetun palveluasumisen asukkaat ja henkilöstö olisi rokotettu.Tärkeää on, että palvelujärjestelmä on suojassa, ja pääsemme rokottamaan mahdollisimman pian ikäihmisiä, Luoma kertoo.