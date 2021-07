Raksilan paloaseman purkua valmistelevat työt ovat käynnistyneet. Kuva: Pekka Kallasaari

Raksilan paloaseman purkua valmistelevat työt käynnistyivät kesäkuun lopussa. Sen myötä paloaseman kellarissa liki neljäkymmentä vuotta koko pohjoisen Suomen ampumaurheilijoita palvellut sisäampumarata sulki ovensa lopullisesti.

– Jäähyväislaukaukset ammuttiin haikein mielin. Kyseessä oli koko Pohjois-Suomen suurin sisäampumarata, jollaista emme tule erittäin suurella todennäköisyydellä enää saamaan, rataa hallinnoineen Oulun Metsästys- ja Ampumaseuran puheenjohtaja Mika Koivuluoma harmittelee.

Hän kertoo, että uusia tiloja vaatimattomammallekaan radalle ei ole kovista etsinnöistä huolimatta löytynyt.

– Sadat harrastajat ovat jäämässä ilman harjoittelupaikkaa. Raksilassa meillä on ollut 2500–3000 käyntikertaa vuosittain, Koivuluoma sanoo.

Varasto löytyi Kempeleestä

Oulun Metsästys- ja Ampumaseura on käynyt Oulun kaupungin kanssa neuvotteluja useammastakin tilasta, mutta vain yksi niistä on täyttänyt tilakriteerit.

– Tässä Hiukkavaarassa sijaitsevassa tilassa vuokrataso jäi niin kovaksi, ettei seuramme talous siihen kaupungilta mahdollisesti saatavalla siirtymäajan tuellakaan yksinkertaisesti veny, Koivuluoma sanoo.

Hän kertoo, ettei Oulun kaupungilta löytynyt edes säilytystilaa sisäampumaradan irtaimistolle.

– Pelastus löytyi lopulta naapurista Kempeleestä, joka tarjosi tyhjillään olevan, vanhan puutarhaoppilaitoksen tilan varastoksi. Olemme tästä erittäin kiitollisia. Olemme käyneet neuvotteluja Kempeleen kunnan kanssa myös siitä, että pieni joukko aktiivijäseniä voisi harjoitellakin siellä. Tila riittää juuri ja juuri.

Sisäampumaradan minimipituus on viisitoista metriä, josta itse ampumarata haukkaa kymmenen.

– Raksilassa meillä oli kolme liikkuvan maalin ilma-aserataa sekä 40 rataa pistoolilla ja kiväärillä tapahtuvaa ammuntaa varten. Ratatilaa radoilla oli pisimmillään noin 20 metriä. Lisäksi meillä oli 25 metrin ruutiaserata, josta jouduimme myös luopumaan, Koivuluoma kertoo.

Oululle mainetta ja kunniaa

Sisäampumarata-asiaa pohditaan parhaillaan kuumeisesti paitsi OMAS:n riveissä, myös hanketta vauhdittamaan perustetussa Oulun sisäampumaurheilurata ry:ssä, jossa on mukana myös muun muassa paikallisia jousiampujia ja reserviläisiä.

– Mitään selkeää ratkaisua ei ole löytynyt. Vaarana on, että koko ampumaurheilu näivettyy alueella. Se olisi sääli, sillä meillä on iso joukko todella lahjakkaita urheilijoita. Meidänkin seurasta Oululle on tuotu mainetta ja kunniaa liki parinkymmenen SM-mitalin verran tänä kesänä, Koivuluoma sanoo.

Tällä hetkellä Oulun Metsästys- ja Ampumaseura pitää tukikohtanaan Hiukkavaaran ulkoampumarataa ja valmistautuu vuoden kiireisimpään sesonkiin, kun metsästäjät lähtevät verestämään ampumaradalle taitojaan ennen h-hetkeä.