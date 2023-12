Savutorakka on kiiltävän tummanruskea ja noin kolmen senttimetrin pituinen. Kuva: Marko Mutanen

Suomesta on löydetty ensimmäistä kertaa suurikokoinen savutorakka, Oulun yliopisto kertoo.

Yli kolmen senttimetrin pituinen torakka löytyi joulukuun alussa Oulun alueelta. Se toimitettiin Oulun yliopiston yli-intendentille Marko Mutaselle, joka määritti yksilön Periplaneta fuliginosa -lajiin kuuluvaksi torakaksi.

Lajille ei ole vielä suomenkielistä nimeä. Englanniksi se on smokybrown cockroach, joten Mutanen kutsuu eläintä savutorakaksi.

– Savutorakka ei näytä olevan haitallinen vieraslaji, sillä se ei uhkaa luonnonvaraista alkuperäislajistoa, mutta tuholaislajiksi sen voinee laskea, Mutanen kertoo tiedotteessa.

Kiiltävän tummanruskeaa torakkalajia ei tiettävästi ole aiemmin Suomesta todettu tai raportoitu.

Suomessa elää Oulun yliopiston mukaan kaksi luonnonvaraista torakkalajia, minkä lisäksi sisätiloissa tavataan nykyään useimmiten russakkaa eli saksantorakkaa.

Maailmalla ihmisen seuralaislajina elää useita suurikokoisia torakkalajeja, joista Suomestakin aika ajoin tavataan satunnaisyksilöitä, etenkin amerikan- eli sokeritorakasta.

Savutorakka on sokeritorakan sukulainen, joka on paikoin maailmalla levinnyt ihmisasuntojen riesaksi. Varsinkin Japanissa, Australiassa, eteläisessä Pohjois-Amerikassa ja paikoin Etelä-Amerikassa savutorakka on levinnyt ihmisasumuksiin, joissa se viihtyy varsinkin niiden kosteimmissa ja lämpimimmissä osissa.

Muiden torakoiden tapaan sen ravinnoksi kelpaa hyvin monipuolisesti erilainen orgaaninen jäte, mukaan lukien ihmisravinto. Muiden torakoiden tavoin savutorakka lisää epähygieniaa, levittää tauteja ja aiheuttaa allergisia oireita ja astmaa, mutta niistä ei ole varsinaisesti haittaa rakennuksille.

Savutorakka on päätynyt Suomeen ihmistoiminnan, luultavimmin kansainvälisten kuljetusten mukana.

Savutorakka on esimerkki globaalista ongelmasta, kun maailmanlaajuisesti liikkuva rahtitavara siirtää mukanaan myös ei-toivottuja lajeja kiihtyvällä tahdilla.

Ilmaston lämpenemisen myötä tulokkaat voivat selviytyä ja sopeutua Suomen olosuhteissa. Viime aikoina on kerrottu esimerkiksi paperitoukan hyvin nopeasta leviämisestä Suomessakin, ja laji pystyi sopeutumaan kaikkialle maailmaan kuljetettavan aaltopahvin mukana.

– Savutorakasta tunnetaan toistaiseksi Euroopasta vain harvoja havaintoja, mutta tosiasiassa se voi olla varsinkin Etelä-Euroopassa jo laajalle levinnyt ihmisen seuralaislaji, Mutanen sanoo.

Laji ei toistaiseksi ole tehokkaasti kyennyt leviämään viileämmille alueille.

– Ihmisasunnoissa tuntuu aina vallitsevan eri lajeille sopivat olosuhteet, muistuttaa Mutanen.

Savutorakka voisi pärjätä esimerkiksi suurissa rakennuskomplekseissa, kaupungeissa ja viemäriverkostoissa.

– Savutorakka on huomiota herättävä otus, ja löytyy helposti. Yhdestä yksilöstä ei tarvitse huolestua, mutta jos löytyy toinen, on syytä epäillä, että savutorakka on onnistunut lisääntymään, Mutanen toteaa.

Oulun yliopiston mukaan ihmisten seuralaislajisto voi muuttua nopeasti toisten lajien hävitessä ja toisten menestyessä sen mukaan, miten ihmisten elinolosuhteet vaihtelevat ja kehittyvät.

Aikoinaan Suomessa tavattiin paljon ruotsintorakoita, mutta isorotta oli sen tehokas saalistaja ja niinpä ruotsintorakka hävisi käytännössä kokonaan.

Kaleva kertoi toukokuussa rottien tuhoamasta valokuituyhteydestä Kempeleessä. Neljä vuotta sitten puolestaan uutisoitiin russakoiden ja lutikoiden piinaamasta kerrostalosta Tuirassa.

Savutorakan luontaisia vihollisia ovat rotat, virukset ja sukkulamadot, jotka loisivat torakoissa.