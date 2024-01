Pakkanen jatkuu Oulun seudulla, vasta sunnuntaina saattaa olla luvassa lauhempaa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Sää on heitellyt Oulun seudulla pakkasesta nollan tuntumaan, mutta alkava viikko mennään Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan melko tasaisessa pakkasessa. Lämpötila keikkuu 15–18 pakkasasteen tuntumassa maanantaista keskiviikkoon, torstaina pakkanen hieman kiristyy -20 asteen tuntumaan. Sää jatkuu samanlaisena myös viikonloppua kohti mentäessä, mutta mikäli on perjantaina on pilvistä, lämpötila on 15–16 pakkasasteen paikkeilla.