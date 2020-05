Kehittämissuunnitelmassa 2021–2024 täsmennetään erityisesti Oulun kansainvälisen matkailun tavoitteita ja painopisteitä kohdemaiden sekä teemakohtaisten kehittämiskohteiden osalta. Arkistokuva. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Oululle ja Oulun seudulle tehdään tämän vuoden aikana kansainvälisen matkailun kehittämissuunnitelma seuraavalle neljälle vuodelle.

Suunnitelman tekijäksi kilpailutettiin FlowHouse Oy yhteistyössä WSP:n ja Mandel Median kanssa. Toukokuusta joulukuulle ajoittuva työ alkaa haastatteluilla ja sähköisellä kyselyllä, joilla kartoitetaan nykytilanne ja arvioidaan hankkeilla saatuja tuloksia.

Oulun seudun nykyinen matkailustrategia on laadittu vuosille 2018–2023. Matkailun toimintaympäristö on kuitenkin viime aikoina muuttunut merkittävästi, joten toimenpideohjelmaa on tarvetta tarkastella ja päivittää.

Uudessa kehittämissuunnitelmassa arvioidaan myös viime vuosien kehittämis- ja markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuutta. Myös kansainvälistä matkailua edistänyt Attractive Oulu Region -hanke on suurennuslasin alla.

BusinessOulu ja VisitOulu toteuttavat prosessin aikana valittujen asiantuntijoiden kanssa työpajoja, joissa keskitytään nykytilanneanalyysiin, kohdemarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin ja mahdollisuuksiin sekä pääviesteihin.

Kehittämissuunnitelmassa 2021–2024 täsmennetään erityisesti Oulun kansainvälisen matkailun tavoitteita ja painopisteitä kohdemaiden sekä teemakohtaisten kehittämiskohteiden osalta.

Suunnitelmassa myös kuvataan ja annetaan suosituksia matkailutoimialaan liittyvien toimijatahojen organisoitumisesta kasvun tukemiseksi sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Vuoden 2020 aikana valmistuvan työn vastuuhenkilönä toimii Jouni Kärkkäinen FlowHousesta.

VisitOulun tehtävänä on koko Oulun seudun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttaminen yhteistyössä Oulun, Rokua Geoparkin, Syötteen, Kalajoen, Raahen, Limingan, Hailuodon ja Kempeleen kanssa. BusinessOulu kehittää matkailutoimialaa ja yrityksiä sekä edistää investointien saamista Ouluun.