Milla Huhtalan mielestä usein ikään kuin unohtuu, että ihmisillä on erilaisia arvoperustoja, joiden pohjalta he tekevät ratkaisunsa. Huhtala muistuttaa, että esimerkiksi suuren perhekoon taustalla on arvovalinta samaan tapaan kuin vaikkapa vegaanilla, joka on valmis näkemään vaivaa elääkseen arvojensa mukaisesti.

Kuva: Pekka Peura