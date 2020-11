Suksikausi alkaa perjantaina Sankivaarassa. Arkistokuva. Kuva: Risto Rasila

Hiihtäjät pääsevät Oulussa suksille, sillä ensilumenlatu avataan Oulun Sankivaarassa perjantaina kello 9.

Noin kilometrin mittaisella ladulla voi hiihtää sekä perinteisellä että vapaalla hiihtotyylillä. Sankivaaran ladulla hiihtäminen on maksutonta. Latu on valaistu kello 6–23.

Koronavirustilanteen vuoksi kaupungin liikuntapalvelut suosittelee välttämään Sankivaaran hiihtokeskuksen pukuhuoneiden käyttöä. Jos pukuhuoneen käyttö on välttämätöntä, voi huoneeseen mennä kerrallaan korkeintaan kolme henkilöä turvavälien varmistamiseksi. Maskien käyttö on suositeltavaa sisätiloissa.

Ensilumenlatu on valmistettu osittain purukasan alla säilötystä lumesta, joten lumen seassa voi olla epäpuhtauksia.

Sankivaaran latu kunnostetaan yleensä varhain aamulla. Lisäkunnostuksia tehdään tarvittaessa.

Sankivaaran ensilumenladun olosuhteita ja käyttäjämääriä voi seurata liikuntapalveluiden nettisivuilla näkyvistä latukameroista.

Liikuntapalvelut pyytää ottamaan huomioon hiihtokeskukseen ajaessa Mikonmäentien nopeusrajoituksen 40 km/h ja alueen asukkaat.

Sankivaaran latu on ensimmäinen, mutta pohjatöitä on tehty useilla muille reiteillä. Latuja vapaalle hiihtotyylille on syntymässä eri puolille reitistöjä. Alikulkujen lumetusta ei ole vielä tehty.