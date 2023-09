North Outdoor on rakentanut uuden neulomon Ouluun Ruskon teollisuusalueelle. Kuva: Jaakko Levola/North Outdoor

Merinovillavaatteisiin erikoistunut vaateyhtiö North Outdoor on rakentanut uuden villapaitoja valmistavan neulomon Ouluun Ruskon teollisuusalueelle. Neulomon lisäksi hankkeessa on rakennettu laajennettu varasto- ja logistiikkakeskus.

Rakennuksen kokonaispinta-ala on lähes 5000 neliömetriä.

Uusi Ouluun valmistunut neuletehdas pystyy tuottamaan jopa 100 000 merinovillapaitaa vuodessa. Neulomossa on 16 neulekonetta, mikä yhtiön mukaan tekee siitä Suomen suurimman villapaitoja valmistavan neulomon.

Uuden neuletehtaan rakentaminen Ouluun oli kolmen miljoonan investointi, joka toteutettiin kahdessa vaiheessa. Investointi on rahoitettu ely-tuella, pankkirahoituksella ja tulorahoituksella.

– Näin modernia laitekantaa ei tällä mittakaavalla löydy Pohjoismaista. Tämä on ollut valtava ponnistus, ja tällä alalla ainutlaatuinen investointi. Haluamme näyttää esimerkkiä, että vaatteiden valmistaminen Suomessa on kannattavaa, North Outdoorin omistaja ja toimitusjohtaja Lauri Pyykönen kertoo tiedotteessa.

Oulussa tehdään paidat alusta loppuun asti, eli toteutetaan tuotteiden suunnittelu, neulekoneiden ohjelmointi, valmistus, viimeistely, pakkaus ja logistiikka.

Tuotanto työllistää tällä hetkellä suoraan 12 työntekijää.

North Outdoor on oululainen merinovillavaatteisiin erikoistunut vaatebrändi, joka on osa Pyka Oy:tä. Pyka Oy:n liikevaihto on 12 miljoonaa euroa, josta North Outdoorin osuus on noin kaksi kolmasosaa.