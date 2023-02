Oulun Rotuaarilla osoitetaan maanantaina kello 17 mieltä Turkkia ja maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin hallintoa vastaan.

Mielenilmauksessa kritisoidaan myös Suomen viimeaikaisia toimia. Tiedotteen mukaan Suomen Nato-prosessin myötä Turkki on päässyt vaikuttamaan myös Suomen poliittiseen keskusteluun. Mielenosoittajien mukaan asetarvikekauppa ja ihmisluovutukset rikkovat kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, joihin Suomi on sitoutunut.

Mielenilmaus on osa kansainvälistä ”Long March for Öcalan” -tapahtumaa. Marssi vaatii Kurdistanin työväenpuolue PKK:n perustajan Abdullah Öcalanin välitöntä vapauttamista. Öcalan on ollut Turkissa vangittuna 23 vuotta.

Mielenosoituksen järjestämisessä mukana oleva Árpád Kovács nostaa tiedotteessa esiin sen, että Turkki on vainonnut ja tappanut kurdeja vuodesta 1932 saakka.

Mukana mielenilmauksessa on myös Erdogan-nukke.

Mielenilmauksesta on tehty virallinen ilmoitus. Facebookissa mielenilmauksen on laitettu Kirjakahvila Tanssiva Emma.