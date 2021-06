Oulun Rantasaunaseura on yleishyödyllinen saunakulttuuria edistävä yhdistys. Se on pyörittänyt Tuirassa useita vuosia Kesän Sauna -lauttasaunaa, Markku Seppänen kertoo. Seuran tavoitteena on rakentaa Tuiran uimarannalle lähivuosina "koko kansan sauna".

Kuva: Jarmo Kontiainen/arkisto