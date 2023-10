Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtajaksi viime viikolla valittu Anu Montin sanoo, että hän ei tule olemaan ihmeiden tekijä tulevassa työssään mutta pyrkii kehittämään edelleen rakennusvalvonnan toimintaa. Rakennusjärjestyksiä tai lainsäädäntöä johtaja ei voi muuttaa vaan on mentävä niiden mukana.

– Muutos mitä rakennusvalvonnassa voi tehdä on etsiä pullonkauloja ja asioita, jotka hiertävät. Etsiä niihin ratkaisuja yhdessä tiimin kanssa. Minua kiinnostaa hirveästi, mitä ne pullonkaulat ovat: yleisesti puhutaan asioiden olevan jollakin tolalla ja niihin on monta näkökulmaa. Minä haluan kuulla ne kaikki näkökulmat ja etsiä mitä on kehitettävää sekä talon ulkopuolelta että sisäpuolelta.