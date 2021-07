Oulu

Tällä muistomerkillä on korvattu hautakivi, jonka lapset löysivät Rajakylästä. Kuva: Gabriella Nordlund

Forum24 kertoi kaksi viikkoa sitten Rajakylässä Valmutiellä sijaitsevan rivitalon pihalta löytyneestä hautakivestä. Juttua varten haastatellut pitivät todennäköisenä, että Ahvenanmaalla jouluaattona 1843 syntyneen Anders Viktor Englundin hautakivi on syystä tai toisesta poistettu haudalta, jäänyt murskaamatta ja ajautunut Ouluun.

Jutun verkkoversio tavoitti Gabriella Nordlundin, joka kertoo, että Englund oli hänen isoäitinsä isoisä. Nordlundin mukaan Englund haudattiin synnyinpaikkakunnalleen Vårdön Grundsundaan. Hän tosin kuoli vasta vuonna 1917, ei 1916, kuten internetin sukututkimussivustolla esitettiin.

Nordlund lähetti ottamansa kuvan haudalla nykyään seisovasta muistomerkistä. Hän sanoo olleensa yhteydessä Vårdössä asuviin sukulaisiinsa, mutta siitä ei ole enää varmaa tietoa, miksi kivi on aikoinaan korvattu uudella.

Mahdollista on, että uusi kivi on asetettu haudalle 60-luvulla, kun Englundin tytär on kuollut ja haudattu samaan paikkaan.

Joku pölli

Esitetyn teorian mukaan hautakivi olisi ajautunut Ouluun täytemaan mukana ja maannut Rajakylän mullissa jopa vuosikymmeniä ennen kuin routa nosti sen lasten löydettäväksi. Tältä osin totuus vaikuttaa olevan toinen.

Forum24:ään otti yhteyttä lukija, joka tunnisti kiven sen löytöpaikan lähellä asuneen kaverinsa pihalla olleeksi koristeeksi.

Mainittu kaveri, Jiri Keronen, vahvistaa saaneensa kiven lahjaksi puolenkymmentä vuotta sitten.

– Tuttuni oli löytänyt sen Ahvenanmaalta jätelavalta tai vastaavalta, mistä se oli ollut menossa murskattavaksi. Hänen mielestään se oli niin hieno, että hän halusi, että minä otan sen, kun keräilen kaikenlaista omituista.

Kaveri kuljetti kiven Ouluun ja Keroselle, joka kertoo asetelleensa muistomerkin pihalleen koristeeksi ja samalla tukkimaan rakoa, josta koira olisi voinut livahtaa.

– Sitten joku pölli sen sieltä. Kivi katosi, mutta ei ilmeisestikään kovin kauas, hän sanoo.

Sittemmin Keronen on muuttanut Valmutieltä ja Oulusta Espooseen, missä hänet valittiin kesäkuun vaaleissa perussuomalaisten kaupunginvaltuutetuksi.

