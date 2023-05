Havainnekuva Rajakylään rakennettavasta S-marketista. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy

Osuuskauppa Arina rakentaa uuden S-marketin Oulun Rajakylään.

Tiedotteen mukaan nykyinen Sale-myymälä suljetaan toukokuussa ja purkutyöt alkavat heti. Uusi S-market on tarkoitus avata kesällä 2024.

– Vaikka Sale on toiminut tällä paikalla vasta kymmenen vuotta, on itse rakennus vuosikymmeniä vanha ja on tullut teknisen elinkaarensa loppuun. Nykyinen kiinteistö on lisäksi käynyt ahtaaksi tiloiltaan alueen jatkuvasti kasvaneen kysynnän ja valikoimien laajentamistarpeiden näkökulmasta, Osuuskauppa Arinan marketkaupan ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen sanoo tiedotteessa.

Uusi S-market kaksinkertaistaa myymälätilan ja samalla valikoiman määrä tuplaantuu.

Uuden myymälän rakentamisen ajaksi Rajakylän Salen työntekijät siirtyvät työskentelemään muihin Arinan myymälöihin.

Investoinnin arvo on 2,5 miljoonaa euroa.