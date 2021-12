Oliver Helander edustaa jatkossa Oulun Pyrintöä. Kuva: DIEGO AZUBEL

Oulun Pyrintö vahvistuu tuntuvasti yleisurheilun syksyn seurasiirtomarkkinoilla, kun seuraan siirtyvät Kristian Pulli Viipurin Urheilijoista, Oliver Helander If Raseborgista, Janne Läspä Kaustisen Pohjan-Veikoista ja Anni-Linnea Alanen Vaasan Vasamasta.



– Haluan kehittyä urheilijana ja kehityskohteita haettiin nyt myös seurapuolelta ja päädyttiin tähän. Toivottavasti pääsen viemään Oulun Pyrintöä eteenpäin, pituushypyn SE-mies Pulli sanoo tiedotteessa.



Keihäänheittäjä Helander perustelee seurasiirtoaan uusilla tuulilla.



– Valmentaja vaihtui, manageri vaihtui ja nyt seurakin. Tuntuu hyvältä lähteä uuteen olympiadiin puhtaalta pöydältä.



Janne Läspä on tuore keihäänheiton alle 20-vuotiaiden maailmanmestari.



– Tämä sopii hyvin tähän urheilun tämän hetken kuvaan. Isompi seuraa auttaa uralla eteenpäin.



Oulun Pyrinnön hallituksen puheenjohtaja Jukka Sihvonen on tyytyväinen mies.

– Olemme viime vuosina rakentaneet seurana imagoamme ja brändiämme tavoitteena nousta sinne, missä olimme 90-luvulla: kansainvälisten yleisurheiluseurojen joukkoon. Olemme kehittäneet valmennusjärjestelmäämme, palkanneet valmentajia ja saaneet vapaaehtoisiksi huipputason osaajia. Jo nyt työ alkaa tuottaa merkittäviä tuloksia seuran vetovoiman kasvuna, Sihvonen sanoo.