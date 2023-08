Nyt puhutaan suomea, ja miksei puhuttaisi, sillä Oliver Helanderin suomen kielen taito on mainiolla tasolla.

Aina näin ei ole ollut, sillä keihäsmies on kasvanut Karjaalla, jossa selvä enemmistö puhuu ruotsia. Myös Helander on ruotsinkielinen.

Käsipallon vaihtaminen keihääseen nuorena alkoi tehdä kielitaitoa sujuvammaksi.

– Suomen kieli on parantunut minulla todella paljon siitä lähtien, kun aloin panostaa keihäänheittoon. Se on parantunut vielä kahden viimeisenkin vuoden aikana, kun tässä on porukassa on pelkästään suomalaisia. Täällä kisoissa puhun pelkästään suomea, kotona sitten enemmän ruotsia. Riippuu päivästä, että missä olen ja mitä teen, Helander kertoo Kalevan haastattelussa.

Hän myöntää aiemmin jännittäneensä suomen puhumista.

– Nyt olen paljon varmempi ja uskallan puhua. Ennen olin varovainen. Jännitin vähän turhan paljon, vaikka ei olisi tarvinnut.

Seurakin on kahden vuoden ajan ollut umpisuomalainen eli Oulun Pyrintö, vaikka Helanderilla ei kaupunkiin varsinaista sidettä olekaan.