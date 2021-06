Puistopiknikit levittäytyvät kesän aikana eri puolille Oulua. Puistopiknikejä on yhteensä 22 ja ne järjestetään 30. kesäkuuta ja 22. elokuuta välisenä aikana.

– Olen erittäin tyytyväinen tulevaan ohjelmistoon, tiedossahan on puistopiknikien superkesä. Ohjelmaa on mukana enemmän kuin koskaan. Poikkeuksellisen vuoden jälkeen on upeaa päästä tarjoamaan kulttuurikokemuksia ihmisille livenä, iloitsee tuotantovastaava Inka Koutaniemi tiedotteessa.

Eri taidelajien laaja kirjo näkyy piknikeissä. Keskeisenä tapahtumapaikkana on Hollihaan puistossa sijaitseva Hollilava.

Puistopiknikeihin voi törmätä myös muun muassa Oulun keskustan puistoissa ja alikuluissa, Nallikarin uimarannalla, Koitelin koskilla ja Äimäraution siirtolapuutarhassa. Yleisölle avoimien piknikien lisäksi toteutetaan kohdennettuja esityksiä muun muassa hoivakodeissa.

Puistopiknikit järjestetään yleisölle turvallisissa ympäristöissä, joissa esityksistä voi nauttia väljästi oleskellen omassa porukassa. Tilannetta seurataan jatkuvasti, joten ohjelmistomuutokset ovat mahdollisia.

Ohjelmatiedot löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta ja Facebookista ja Instagramista, joita seuraamalla saa viimeisimmät tiedot tapahtumista.