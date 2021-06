Oulun poliisin juhannus on ollut kiireinen. Poliisilaitosta ovat työllistäneet tehtävillä päihtyneet henkilöt, rattijuopumukset sekä muut yleiset tehtävät.

Sunnuntaina iltakahdeksaan mennessä poliisin tietoon ei ollut tullut hukkumiskuolemia poliisilaitoksen alueella. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisitehtäviä on ollut paljon ja juhannuksen kokonaiskuva selviää maanantaina.

Poliisilaitos on seurannut tarkkaan myös juhannuksen paluuliikennettä. Paluuliikenteessä on saatu kiinni rattijuopumukseen syyllistyneitä ihmisiä, mutta suuremmilta kolareilta on vältytty poliisilaitoksen alueella.