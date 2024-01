Poliisi kertoo selvittävänsä vuoden lopulla sosiaaliseen mediaan striimattua videota, jossa henkilö uhkaa tappaa ihmisiä.

Poliisin tiedotteen mukaan video on kuvattu Kainuussa.

– Poliisi on tietoinen videosta ja on suorittanut asiaan liittyen esitutkinta- ja pakkokeinolain mukaisia vahvoja toimenpiteitä. Poliisi turvaa yhteiskuntarauhaa ja suhtautuu myös somessa esitettyihin uhkauksiin erittäin vakavasti, valtakunnallisesti, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan Kainuun kouluista oltiin yhteydessä poliisiin videon takia, koska tapaus on ymmärrettävästä syystä aiheuttanut paljon huolta oppilaissa ja huoltajissa.

Poliisin mukaan se on toimenpiteillään turvannut koulunkäyntiä Kainuussa niin, ettei pelkoon ole syytä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Tuulenkari kertoo Kalevalle, että videon epäilty tekijä on poliisin tiedossa. Hän on täysi-ikäinen. Muilta osin hän on vaitonainen epäillystä. Tuulenkari ei kerro, millä somealustalla video on julkaistu.

Tapauksessa on tehty esitutkintaa, jossa rikosnimikkeenä on ampuma-aserikoksen yritys.

– Videolla henkilö uhkaa hankkia ampuma-aseen ja surmata useita ihmisiä sekä itsensä. Uhkailu ei kohdistu esimerkiksi mihinkään tiettyyn kouluun.

Poliisin mukaan video on todennäköisesti kuvattu Kainuussa.

– Rauhoittelen Kainuussa tästä noussutta keskustelua. Ihmiset ovat kyselleet, onko lasten turvallista mennä tämän takia kouluun. Poliisin näkemys on, että konkreettista uhkaa ei ole ja koulua on turvallista käydä.

Tuulenkarin mukaan tutkinta jatkuu ja poliisi tiedottaa asiasta mahdollisesti lisää myöhemmin.