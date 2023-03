Kuusamon uusi poliisiasema otettiin käyttöön tammikuussa. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Kuusamoon on rakennettu uusi poliisiasema. Senaatti-kiinteistöjen rakennuttama poliisiasema on kooltaan noin 3 000 neliötä ja sen yhteydessä on poliisin nykyisen kaluston tilavaatimukset täyttävä autohalli.

Kuusamon uusi poliisiasema on modulaarinen poliisiasema. Senaatti-kiinteistöjen mukaan modulaarinen poliisitalomalli on suunniteltu erityisesti pienempien poliisiasemien toteutukseen.

Kuusamon poliisiasemalla vapautensa menettäneiden tilat on toteutettu moduuliputkaratkaisulle. Moduuliputkat ovat siirrettäviä tilaelementtejä, jotka asennetaan rakennuksen runkoon putka kerrallaan tarpeen mukaan. Niitä voidaan myös poistaa ja siirtää toiseen kohteeseen.

Poliisi on toiminut uusissa tiloissa tammikuusta lähtien. Uuden poliisiaseman työt aloitettiin kesällä 2021.

Poliisitalon katolla on myös 40 kilowatin aurinkovoimala, joka tuottaa vuodessa sähköä noin 31 000 kilowattituntia. Sähkömäärä vastaa kahden nykyaikaisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 12,2 miljoonaa euroa. Rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Uki-Arkkitehdit Oy ja sen pääurakoitsijana toimi Europinta Oy.