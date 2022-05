Järeät lukotkaan eivät aina pidättele pyörävarkaita. Poliisi antaa neuvoja pyörävarkauksien estämiseksi. Kuva: Karppanen Joel

Oulu on polkupyörävarkauksien pesäke, kuvailee poliisi. Virkavalta toivoo, että kansalaiset omalta osaltaan auttaisivat polkupyörärikollisuuden kitkemisessä.



Oulun poliisilaitoksen alueella on poliisin tilastojen mukaan varastettu yhteensä 354 polkupyörää tammi–huhtikuun aikana. Niistä ylivoimaisesti suurin osa eli 298 on varastettu Oulussa. Kajaanissa on varastettu 23 pyörää ja Raahessa yhdeksän.



Oulun sisällä polkupyöriä varastetaan eniten Oulun keskustasta.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa varastettujen polkupyörien yhteenlaskettu arvo on yli 202 000 euroa tämän vuoden tammi–huhtikuun aikana.