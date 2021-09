Poliisin paikallisesti tekemä valvontatyö vähentyy, jos poliisien määrää joudutaan vähentämään. Se muun muassa heikentää kansalaisten turvallisuuden tunnetta, pelkää Oulun poliisin apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta. Kuva: Teija Soini

Oulun poliisin henkilökunnan määrä saattaa vähentyä parilla, kolmellakymmenellä henkilöllä kaavailtujen yt-neuvottelujen seurauksena. Valtion budjettipäätöksen takia poliisi on joutumassa aloittamaan yt-neuvottelut, joissa valtakunnallisesti poliisin henkilöstömäärää jouduttaisiin laskemaan 200–250 henkilötyövuodella.

– Oulun poliisilaitoksen osuudesta on vaikea sanoa faktaa, mutta henkilökohtainen arvioni on noin 10 prosenttia. Sellainen osuus se on yleensä ollut, kun jotain ollaan oltu saamassa tai menettämässä. Silloin meidän säästöosuutemme olisi 20 ja 30 henkilön välillä, sanoo Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta.