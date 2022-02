Oulun poliisi kertoo saaneensa tietoonsa viime aikoina useita autokauppoihin liittyviä petosrikoksia.

Poliisin mukaan tapauksissa on tyypillistä se, että ostaja on auton koeajon jälkeen esittänyt maksavansa kauppasumman myyjän tilille. Ostajan näyttäessä puhelimestaan kuittia myyjälle hän on saanut tunnuksen, jolla ajoneuvon voi siirtää omiin nimiinsä.

Auton omistuksen siirryttyä on kuitenkin paljastunut, että maksu on peruttu. Poliisi varoittaakin myyjiä ja kehottaa näitä aina varmistamaan omalta tililtään, että kauppasumma on todella siirtynyt sinne.

– Pelkkä maksukuitin näyttäminen ei ole luotettava todiste maksun toteutumisesta, poliisin tiedotteessa todetaan.