Árpád Kovács kehottaisi ihmistä odottamaan lopullista päätöstä turvapaikasta ja harkitsemaan vasta sen jälkeen kristityksi kääntymistä. Kuva: Pekka Peura

Oulun poliisille on tehty tutkintapyyntö Oulun anarkistiliiton Facebookiin lataamasta kuvasta, jossa on aseistautunut ja kasvonsa huivilla peittänyt mies.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että kyseessä on 30. toukokuuta julkaistu kuva, joka on herättänyt yleistä mielenkiintoa.

Kaleva ei tavoittanut torstaina poliisia kommentoimaan, onko kyse juuri anarkistiliiton kuvasta, mutta tuntomerkit täsmäävät sekä päivämäärän että luonnehdinnan perusteella. Toista samana päivänä jaettua ja yleistä mielenkiintoa herättänyttä asekuvaa ei Oulun poliisin aluella ole.

Tutkintapyynnössä poliisia on pyydetty selvittämään, onko kuvan ase aito ja onko kuvan henkilöllä lupa aseen hallussapitoon.

Nyt Oulun poliisi tekee esiselvitystä, jossa kartoitetaan, onko asiassa syytä epäillä rikosta. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei muuta tiedotettavaa ole tällä hetkellä.

Oulun anarkistiliitto on herättänyt yleistä mielenkiintoa viime päivinä, kun kävi ilmi, että Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács on ollut perustamassa asekuvan jakanutta anarkistiryhmää. Ryhmä on perustettu maaliskuussa.

Kovács on kertonut aiemmin, että hän ei ole kuvan asemies, mutta ase on hänen.

Kovácsin mukaan hän ei missään nimessä kannata väkivaltaa.

– Kovin keino, mitä kannatan, kun taistellaan oikeudenmukaisuutta, on yleislakko. Oma anarkistinen näkemykseni pohjautuu vanhaan 1800-luvun anarkismiin, että kiista ei ole ihmisten vaan instituutioiden välillä. Olen töissä instituutiossa, joka on valitettavasti sortanut ja tappanut ihmisiä historian saatossa. Minulla ei ole mitään sympatioita sotaisuutta tai väkivaltaa kohtaan, pastori kommentoi asiaa aiemmin Kalevalle.

Kovácsin mukaansa kuvan uskottiinkin herättävän hämmennystä. Hän sanoo, että kuvalla haluttiin viestiä, että joka tapauksessa jossakin päin on aina ihmisiä vaarassa, ja heillä on oikeus puolustautua.

Fakta Kohut seuraavat Árpád Kovács on Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kansainvälisen työn pastori. Hänen erikoisalojaan ovat turvapaikanhakijat, paperittomat ja hätämajoitus. Palkittiin vuonna 2018 Suomen Punainen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksella. Tunnustus tuli hänen työstään paperittomien pakolaisten hyväksi. Vuonna 2017 Oulun tuomiokapituli arvioi Kovácsin toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta toimittaessaan samaa sukupuolta olevan parin kirkollisen vihkimisen. Tuomiokapituli antoi hänelle kirjallisen varoituksen. Viime vuoden kesäkuussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen. Kovács nousi valtakunnalliseen julkisuuteen keväällä 2014, kun hänen kauttaan sai turvapaikan kirkolta vastoin omaa ja vanhempien tahtoa huostaan otettu 15-vuotias oululaistyttö. Myös vuonna 2013 järjestetyt agnostikkojen illat herättivät vastustusta ja pahennusta Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän piirissä. Kovácsin lisäksi tapahtumia olivat järjestämässä papit Mikko Salmi, Päivi Jussila ja Stiven Naatus. Hailuodon kunnanvaltuustossa Saariryhmän jäsenenä Kovács toimi vuosina 2013–2016. Hänelle myönnettiin ero vuonna 2016 paikkakunnalta poismuuton vuoksi.