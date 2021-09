Hönttämäen kaupan ryöstäjä valvontakameran kuvissa.

Torstaina 9. syyskuuta iltapäivällä ryöstettiin kauppa Hönttämäessä Oulussa.

Noin kello 14.30 aikaan kauppaan oli tullut mies, joka oli teräaseella uhaten vaatinut kassasta rahaa. Hän oli saanut saaliiksi vähäisen määrän käteistä.

Tekijä on 20–30 -vuotias vaalea mies, joka on pituudeltaan noin 175 cm. Päässään hänellä oli musta lippalakki ja päällä musta takki, jonka selässä on teksti "Hooligan".

Jalassa tekijällä oli siniset verryttelyhousut, joissa lahkeissa on kolme vaaleaa pystyraitaa. Jalassa oli vaaleat kengät ja käsissä tummat hansikkaat. Ryöstön aikana tekijällä on ollut kasvoillaan sininen kasvomaski.

Poliisi pyytää vihjeitä tekijän tunnistamiseksi ja tavoittamiseksi. Vihjeet voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostilla vihjeet.oulu@poliisi.fi